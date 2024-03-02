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02 Mart 2024 00:41 - Güncelleme : 02 Mart 2024 00:50

Son Dakika! Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu!

Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Son Dakika! Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu!
Emekli

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Buna göre, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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