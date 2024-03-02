Son Dakika! Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu!

02 Mart 2024 00:41 - Güncelleme : 02 Mart 2024 00:50

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Buna göre, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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