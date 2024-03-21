Son dakika! Emeklilerin beklediği haber geldi: Promosyon başvuru tarihleri belli oldu

21 Mart 2024 17:37 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aylık miktarına göre 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükseltilen kamu bankalarındaki emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının pazartesi itibarıyla alınacağını duyurdu.

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