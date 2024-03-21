Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Son dakika! Emeklilerin beklediği haber geldi: Promosyon başvuru tarihleri belli oldu
21 Mart 2024 17:37 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:50

Son dakika! Emeklilerin beklediği haber geldi: Promosyon başvuru tarihleri belli oldu

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının pazartesi itibarıyla alınacağını duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Emeklilerin beklediği haber geldi: Promosyon başvuru tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aylık miktarına göre 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükseltilen kamu bankalarındaki emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının pazartesi itibarıyla alınacağını duyurdu.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...