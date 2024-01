Son dakika: Emeklinin 2024 maaş zammı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ve maaşları

03 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:59

Milyonlarca emeklinin beklediği kritik enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Aralık ayı enflasyonuyla 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam zam oranları da netlik kazandı.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

2024 YILI EMEKLİ ZAM ORANI NETLEŞTİ

2024 yılının ocak ayında aralık ayına ilişkin TÜFE oranlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek zam oranı kesinlik kazandı. 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan emekli bu yılın ilk 6 ayında maaşlarına yüzde 37,57 zam alacak.

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla zam oranları netlik kazanırken emekli gözünü bu kez hükümetten gelecek ek zam açıklamasına çevirdi. Hükümetin enflasyondan ortaya çıkan zam oranının üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurlara ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.