02 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:36
Son dakika! FAST işlem tutar limiti yükseltildi
Son dakika haberi... TCMB, FAST işlem tutar limitlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. 4 Nisan'dan itibaren para transferleri 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemeleri ise 250.000 TL'ye yükseltildi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.
Para transferleri 50 bin TL'den 100 bin TL'ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemeleri ise 100 bin TL 250 bin TL yükseltildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com.tr