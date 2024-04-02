Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Son dakika! FAST işlem tutar limiti yükseltildi
02 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:36

Son dakika! FAST işlem tutar limiti yükseltildi

Son dakika haberi... TCMB, FAST işlem tutar limitlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. 4 Nisan'dan itibaren para transferleri 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemeleri ise 250.000 TL'ye yükseltildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! FAST işlem tutar limiti yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Para transferleri 50 bin TL'den 100 bin TL'ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemeleri ise 100 bin TL 250 bin TL yükseltildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...