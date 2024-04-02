Son dakika! FAST işlem tutar limiti yükseltildi

02 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Para transferleri 50 bin TL'den 100 bin TL'ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemeleri ise 100 bin TL 250 bin TL yükseltildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...