Son dakika! FED faiz kararını açıkladı 

20 Mart 2024 20:56 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:04

Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği ABD Merkez Bankası’nın para politika faizi kararını açıkladı.

FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Faiz beklentiler ışığında yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. FED 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

REKOR ARTIŞ YAPILMIŞTI!

Fed, Mart 2022'den itibaren gerçekleştirdiği 17 toplantıda faiz oranlarını toplam 525 baz puan artırarak 23 yıla varan bir sürenin en yüksek seviyesine taşıdı.

ABD'deki yıllık tüketici fiyat artışı, 1981'den beri en yüksek nokta olan yüzde 9'u Haziran 2022'de gördükten sonra Haziran 2023'te yüzde 3'e düşmüş, ancak Şubat ayında yüzde 3,2'ye yükseldi. Aynı ay içinde çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 3,8 olarak belirlendi.

Piyasa analistleri, Fed'in bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmeyeceğini öngörürken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ve politika metninin piyasaların gelecekteki yönü üzerinde belirleyici olacağı tahmin ediliyordu.

KARAR SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Fed kararı öncesinde 2 bin 157 dolar olan ons altın, kararın hemen ardından 2 bin 175 dolara kadar yükseldi.

Fed kararları sonrası ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 4,257'ye geriledi.

Fed kararları sonrası Euro/dolar paritesi 1,08883 seviyesine kadar yükseldi.

FED BAŞKANI POWELL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA! İLK SİNYAL GELDİ

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell faiz kararı sonrası kameraların karşısına geçti. Yıl içinde faiz indirimine başlanacağı konusunda sinyal veren Jerome Powell, şunları söyledi:

Her ne kadar aşağı yönlü bir hareket olsa da enflasyon hâlâ yüksek. Güçlü tüketici talebi ve iyileşen tedarik zincirleri ABD ekonomik büyümesini artırdı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri iyi çapalanmış olmayı sürdürüyor.

Politika faiz oranımız yüksek ihtimalle tepe noktasında. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz. Eğer ihtiyaç olur ise faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız. İş gücü piyasasında beklenmedik zayıflıklar bir cevap gerektirebilir.

"FAİZİ İNDİREBİLİRİZ"

Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. İnsanların çoğunun beklediği gibi bu yıl faiz indirimleri yapılması hala büyük olasılık ancak bu verilere bağlı. Bugün bilanço ile ilgili herhangi bir karar almadık. Bilanço küçültmenin yavaş bir hızla yapılması sorunsuz geçişi sağlayacak.