Son dakika! Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması: Güvenimiz arttı

12 Mart 2024 11:56 - Güncelleme : 12 Mart 2024 14:04

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin mevcut ekonomi politika eksenine ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Fitch Ratings'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmasının ardından açıklamalarda bulunan Morales, daha dayanıklı olduğuna ve politikaların sürdürüleceğine güvenlerinin arttığını ifade etti.

Morales açıklamasında "Politika değişikliğinin etkinliği, rezerv seviyelerindeki iyileşme, dolarizasyonu artırmadan döviz korumalı mevduatların azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve enflasyon beklentilerinin hafifletilmesine ilişkin gelişmeler, geçen hafta cuma günü açıkladığımız değerlendirmemizi doğruluyor" ifeadelerini kullandı.

"RİSK AZALTMADA TUTARLI"

Geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ettiğini ve not görünümünü de "negatif"ten "durağan"a çıkardığını belirten Morales, "Bu kararımız, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki değişimin makroekonomik ve finansal istikrarsızlık riskini azaltmada tutarlı olduğu yönündeki değerlendirmemizi yansıtıyordu. Eylülden bu yana mevcut politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ilişkin daha yüksek güvenimiz var." diye konuştu

Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki tutarlılığın bazı önemli sonuçlar verdiğini dile getiren Morales, bunlardan ilkinin dış finansman koşullarındaki değişimde görüldüğünü söyledi. Piyasanın sadece kamuya açılmadığını, politika değişikliği sonrasında bankaların ve şirketlerin de dış finansmana erişim sağladığını anlatan Morales, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki gerileme dahil olmak üzere Türk ekonomisi için sevindirici gelişmeler kaydedildiğini vurguladı.

DAHA FAZLA İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Erich Arispe Morales, ekonomi politikalarının enflasyon beklentilerinin gevşemesinde ve enflasyonun kademeli olarak düşmesinde etkili olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Ayrıca şu anki politikaların Türkiye'nin cari açığını azaltması için de tutarlı olduğu görüşündeyiz. Mayıs 2023'te 12 aylık bazda 60 milyar dolar seviyesinde olan cari açık düşmeye başladı ve yılı 45 milyar dolar seviyesinde kapattı. İleriye dönük ise ülkedeki cari açığın 2024'te Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2,6'sına ve 2025'te yüzde 2,2'sine düşmesini bekliyoruz. Bu oran, Türkiye ile benzer derecelendirmeye sahip diğer ülkeler için öngörülen ortalamanın altında."

Morales, Türkiye'nin uluslararası rezerv seviyelerinde iyileşme görüldüğüne işaret ederek, "Baz senaryomuzda öngördüğümüz gibi eğer Türkiye ekonomi politikaları bu şekilde sürdürülürse bu noktada (uluslararası rezervlerde) daha fazla iyileşme göreceğiz. Politikaların sürdürülmesi durumunda uluslararası rezerv kapsamının 2025'te 4,5 aya yükseleceğini öngörüyoruz. Bu da Türkiye'nin rezerv karşılama oranının B notu kategorisindeki ülkeler için öngörülen seviyenin üzerine çıkması demek." ifadesini kullandı.



DÖVİZ KORUMALI MEVDUATA POZİTİF YORUMU

Morales ayrıca, kur korumalı mevduatlara ilişkin de önemli gelişmeler yaşandığını dile getirerek, bunlardan ilkinin Ağustos 2023 sonunda 130 milyar dolar olan kur korumalı mevduat büyüklüğünün 74 milyar dolara gerilemesi olduğunu söyledi. Morales, bu düşüşün, finansal dolarizasyonda kayda değer bir artışa yol açmadan gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.