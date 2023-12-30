Son dakika! Gelir vergisinde oranlar değişti: İşte 2024 yılında geçerli olacak vergi dilimleri

30 Aralık 2023 19:37 - Güncelleme : 30 Aralık 2023 19:42

2024’te uygulanacak vergi ve cezalara ilişkin olarak genel tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu tebliğlerle beraber gelir vergisindeki değişiklik oranları da belli oldu.

Resmi Gazete’deki karara göre gelir vergisindeki yeni oranlar şu şekilde:

110 bin TL'ye kadar yüzde 15,

230 bin TL'nin 110 bin TL'si için 16 bin 500 TL, fazlası yüzde 20,

580 bin TL'nin 230 bin TL'si için 40 bin 500 TL (ücret gelirlerinde 870 bin TL'nin 230 bin TL'si için 40 bin 500 TL), fazlası yüzde 27,

3 milyon TL'nin 580 bin TL'si için 135 bin TL, (ücret gelirlerinde 3 milyon TL'nin 870 bin TL'si için 213 bin 300 TL), fazlası yüzde 35,

3 milyon TL'den fazlasının 3 milyon TL'si için 982 bin TL, (ücret gelirlerinde 3 milyon TL'den fazlasının 3 milyon TL'si için 958 bin 800 TL), fazlası yüzde 40.

2023’TEKİ ORANLAR

2023’teki oranlar şu şekildeydi:

70.000 TL’ye kadar yüzde 15,

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası yüzde 20,

550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası yüzde 27,

1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası yüzde 35,

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası yüzde 40.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Hukukta gerçek kişi olarak adlandırılan yani yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin elde ettiği gelirlerden alınan vergi türüne gelir verisi denir. Gelir vergisi kişinin bir yıl içinde serbest meslek faaliyetleri sonucu elde ettiği kazanç, mal satışları, gayrimenkul getirisi üzerinden alınır. Bunun dışında zirai faaliyetler ve bunun gibi kanun kapsamına giren birçok gelir de vergiye dâhildir. Tüm bunların hepsi ‘Gelir Vergisi Kanunu’ ile belirlenmiştir.

GELİR VERGİSİNE TABİ OLAN KAZANÇLAR

Serbest meslek kazançları,

Ticari kazançlar,

Zirai kazançlar,

Gayrimenkul sermaye iratları,

Menkul sermaye iratları,

Hisse senedi satış kazancı.

GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Gelir Vergisi Kanunu bazı esnafı vergiden muaf tutmuştur. İşte o kişiler...