Son dakika! Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

18 Mart 2024 09:45 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:10

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68,0, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında yükseldi.

EV FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 1190,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında artış gösterdi.