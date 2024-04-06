Son dakika! Kredi kartı faiz oranı değişti! Resmi Gazete'de yayınlandı Merkez Bankası'ndan açıklama

06 Nisan 2024 00:13 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:23

Kredi kartı ücretleri sınırlanıyor! 20 yıllık dava bitti, Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı

Kredi kartı ücretleri sınırlanıyor! 20 yıllık dava bitti, Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı

Kredi kartı kullanımında uygulanacak faiz oranlarına yeni güncelleme Resmi Gazete'de ilan edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yöntemini değiştirdi. Kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirleneceği duyuruldu.

Merkez Bankası da yaptığı açıklamada şöyle duyurdu: “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66’dan yüzde 4,25’e çıkarıldı. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir"

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami nakdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkartıldı.