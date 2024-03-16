16 Mart 2024 00:10 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:28
Son dakika! Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları değişti
Son dakika haberi... Kredi kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Kredi kartlarından nakit avans çekimi faiz oranı ve kredili mevduat hesaplarındaki faiz oranları değişti.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kredi kartı faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Kredi kartlarından nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltildi.
KREDİLİ MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 5'E ÇIKTI
Öte yandan, kredili mevduat hesaplarında da faiz yüzde 5'e çıkarıldı.
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Kaynak: tgrthaber.com.tr