10 Ocak 2024 00:35 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:45
Son dakika! SEC hesabı hacklendi: SEC Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Son dakika haberi: Kripto para piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. SEC, Bitcoin ETF'lerini onayladı. SEC tarafından yapılan duyuruda verilen izinle Bitcoin ETF'lerinin ulusal borsalarda işlem görebileceği belirtildi. Ardından SEC Başkanı, onayın verilmediğini, hesabın hacklendiğini bildirdi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi. SEC tarafından yapılan duyuruda verilen izinle Bitcoin ETF'lerinin ulusal borsalarda işlem görebileceği kaydedildi.
Spot Bitcoin ETF için SEC'e başvuruda bulunan kuruluşlar arasında BlackRock, Grayscale, WisdomTree, Ark Invest, VanEck, Invesco Galaxy gibi önemli kuruluşlar bulunuyordu.
HESAP HACKLENDİ
Ardından SEC Başkanı, onayın verilmediğini, hesabın hacklendiğini bildirdi.