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    • 10 Ocak 2024 00:35 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:45

    Son dakika! SEC hesabı hacklendi: SEC Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Son dakika haberi: Kripto para piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. SEC, Bitcoin ETF'lerini onayladı. SEC tarafından yapılan duyuruda verilen izinle Bitcoin ETF'lerinin ulusal borsalarda işlem görebileceği belirtildi. Ardından SEC Başkanı, onayın verilmediğini, hesabın hacklendiğini bildirdi

    Son dakika! SEC hesabı hacklendi: SEC Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi
    Abd

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi. SEC tarafından yapılan duyuruda verilen izinle Bitcoin ETF'lerinin ulusal borsalarda işlem görebileceği kaydedildi.

    Spot Bitcoin ETF için SEC'e başvuruda bulunan kuruluşlar arasında BlackRock, Grayscale, WisdomTree, Ark Invest, VanEck, Invesco Galaxy gibi önemli kuruluşlar bulunuyordu.

    HESAP HACKLENDİ

    Ardından SEC Başkanı, onayın verilmediğini, hesabın hacklendiğini bildirdi.

    Haberler>Ekonomi>Son dakika! SEC hesabı hacklendi: SEC Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi
    abd
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