Son dakika! SEC hesabı hacklendi: SEC Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi

10 Ocak 2024 00:35 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:45

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi. SEC tarafından yapılan duyuruda verilen izinle Bitcoin ETF'lerinin ulusal borsalarda işlem görebileceği kaydedildi.

Spot Bitcoin ETF için SEC'e başvuruda bulunan kuruluşlar arasında BlackRock, Grayscale, WisdomTree, Ark Invest, VanEck, Invesco Galaxy gibi önemli kuruluşlar bulunuyordu.

HESAP HACKLENDİ

Ardından SEC Başkanı, onayın verilmediğini, hesabın hacklendiğini bildirdi.