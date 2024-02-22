Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Kurul 'kararlı duruş' sergiledi, faizi sabit bıraktı

22 Şubat 2024 13:49 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 14:24

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Yılın ikinci kararı için toplanan TCMB Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantında, faizi yüzde 45’te sabit bıraktı. Karar piyasa beklentileri ile paralel gerçekleşirken TCMB'nin para politikasındaki kararlı duruşu devam etti.

"DENGELENME SÜRECİ YAVAŞ SEYRETMEKTEDİR"

Merkez Bankası faiz kararına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

PARA POLİTİKASINDA 'KARARLI DURUŞ'MESAJI ÖNE ÇIKTI

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

"ENFLASYONA GÖRE PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAK"

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"STERİLAZYON ARAÇLARI ETKİN ŞEKİLDE KULLANILACAK"

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

"KARARLAR ENFLASYONU ORTA VADEDE YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

2024 OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamıştı. Yılın ilk toplantısını Hafize Gaye Erkan’la yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Yılın ilk kararında Merkez Bankası açıklamalarında dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını mesajı öne çıkmıştı.