15 Şubat 2024 15:02 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 15:34
Son dakika! UKOME, taksiye dönüştürülen araçlar için karar verdi
Son dakika! UKOME'de yapılan oylamada İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araçlar için karar verildi.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.
KARAR VERİLDİ
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.
Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.
Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı