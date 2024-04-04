Son dakika! Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak

04 Nisan 2024 20:39 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 00:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

Bayram tatili boyunca yollarda her türlü tedbir için hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

FAHİŞ FİYATLARA CEZA GELECEK

Trafiğin yoğun olduğu kara yolu güzergahlarında yol çalışmalarına ara verdiklerini aktaran Uraloğlu, trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldıklarını belirtti. Uraloğlu, tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyeye indirdiklerini kaydetti. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtıklarının altını çizen Uraloğlu, böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceklerini ifade etti.

Uraloğlu, otobüs terminallerinde denetimleri artırdıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Fahiş bilet fiyatları gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için firmalara uyarılarda bulunduk. Özellikle otoyollardaki yoğunluğun önüne geçmek adına, bir müddettir hayata geçirdiğimiz serbest geçiş sistemi ile ana güzergahların birçoğunda gişe alanları hiç hissedilmeden geçilmiş olacak. Otobüs firmalarına, turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik izin verdik. Ek seferler konulmak suretiyle, taleplerin karşılanması için talepte bulunduk. Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz. Vatandaşlarımız yola çıkmadan ücretsiz Alo 123 ya da 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar ile hava durumu ve önemli yerler hakkında bilgi alabilecekler."