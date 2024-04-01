Son dakika! Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

01 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:46

Son dakika! 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken seçim sonuçları büyük oranda netleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçimlerin ardından sosyal medya hesabı X'ten ekonomi programına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek "Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

TASARRUF ÖN PLANDA TUTULACAK

Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

KARARLILIK MESAJI

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.

Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.