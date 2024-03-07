Son Dakika! TCMB: Kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek

07 Mart 2024 00:20 - Güncelleme : 07 Mart 2024 00:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonla mücadeleyi ve sıkı para politikası duruşunu desteklemek için yeni bir adım attı. Kredi büyümesini kontrol altına almak ve TL cinsi kredilerin aşırı artışını engellemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek.

ENFLASYONA FRENLEME

Buna göre, Merkez Bankası'nın belirlediği kredilerin aylık büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke edilecek. Bu sayede, bankaların aşırı kredi vermesinin önüne geçilerek, paranın arzı kontrol altına alınacak ve enflasyondaki yükselişin frenlenmesi hedefleniyor.

KREDİ BÜYÜMESİNE DAYALI ZORUNLU KARŞILIK TESİSİ

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.