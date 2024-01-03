Son dakika! TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı, işte milyonları ilgilendiren yılın son TÜFE rakamları

03 Ocak 2024 09:45 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:18

Son dakika! Türkiye İstartistik Kurumu milyonların maaşını ve tüm piyasaları yakından ilgilendiren enflasyon verilerini açıkladı. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler aralıkta TÜFE’nin aylık yüzde 3,19 artacağını tahnmin etti. Enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 oldu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.