Son dakika! TÜİK açıkladı, şubatta enflasyon beklentileri aştı
Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylıkta yüzde 4,53 olurken yıllıkta yüzde 67,07 arttı.
Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayın enflasyon verilerini açıkladı. Ocak'ta TÜFE aylıkta bir önceki aya göre yüzde 6,70 artış gösterirken yıllık enflasyon %64,86 oldu.
Şubatta aylık enflasyonda gerileme gözlenirken bir önceki aya göre yüzde 4,53 olarak ölçüldü. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.
EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.