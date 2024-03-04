Son dakika! TÜİK açıkladı, şubatta enflasyon beklentileri aştı

04 Mart 2024 08:53 - Güncelleme : 04 Mart 2024 10:26

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayın enflasyon verilerini açıkladı. Ocak'ta TÜFE aylıkta bir önceki aya göre yüzde 6,70 artış gösterirken yıllık enflasyon %64,86 oldu.

Şubatta aylık enflasyonda gerileme gözlenirken bir önceki aya göre yüzde 4,53 olarak ölçüldü. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.