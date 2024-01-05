Son hesaplamalar dudak uçuklatıyor! İstanbul'da yaşamanın maliyeti yeni asgari ücretin 3 katı

05 Ocak 2024 15:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:37

Kira, fatura, giyim ve gıda derken İstanbul’da yaşan giderek zorlaşıyor. Enflasyon ve durdurulamayan fiyat artışı özellikle büyük kentlerde büyük bir sorun haline geldi. Bu kentlerin ilk sırasında ise İstanbul geliyor. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 78,13 arttı. 2023 Aralık ayında maliyet yeni asgari ücretin neredeyse 3 katı yani 49 bin 159 TL’ye çıktı.

BİR YILLIK DEĞİŞİM 21 BİN LİRAYI BULDU

İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,51 arttı.

SON 12 AYLIK ORAN DUDAK UÇUKLATIYOR

Bir önceki yılın aralık ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 78,13 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 49.159 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.666 lira arttı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİNDE

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü. Et-kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı.