SSK, Bağkur emeklisinde zam hesabı başladı! SGK Uzmanı ‘hedef enflasyon’ ile yeni maaş tablosunu paylaştı

10 Mart 2024 18:42 - Güncelleme : 10 Mart 2024 18:50

Emekli maaşlarına zam ile ilgili seçim öncesi gözler hükümet tarafından atılacak adımlara çevrildi. Hem Ak Parti tarafından hem de kulislerde konuşulanlara göre SSK ve Bağkur emeklisi için yeni çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları ile ilgili “En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.” açıklamasını yapmıştı.

EMEKLİ İÇİN KULİSLER ‘SEYYANE ZAM’LA ÇALKALANIYOR

Hemen ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan emekliyi umutlandıran açıklama geldi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Akbaşoğlu "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Seçim öncesinde hükümet tarafından müjdeli haberi bekleyen emekliye SGK Uzmanı İsa Karakaş, ‘5 bin lira seyyanen zam gelebilir’ diyerek kulislerde en çok konuşulan zammı tgrthaber.com.tr’ye açıklamıştı.

EN GARANTİ ZAM ARTIŞI ‘HEDEF ENFLASYON’

TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşı ve emekli zammı için rakamlar da belli oldu. 2 aylık enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 11,53’lük artışa hak kazandı. Emekliden beklentiler seçim öncesi bir seyyanen zam yönünde olurken, temmuz hesapları da açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte şimdiden yapılmaya başlandı.

SGK UZMANI EMEKLİ ZAMMINI KURUŞU KURUŞUNA HESAPLADI

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Sözcü TV’de katıldığı programda son açıklanan şubat enflasyonu ve hedef enflasyonu baz alarak bir zam hesabı yaptı. Yılmaz, Sözcü TV'de katıldığı programda 'hedef enflasyona' dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında ne kadar emeklilere zam gelecek enflasyon verisi üzerinden bir hesaplama yaptığımız zaman da yasa koyucu bunu hep hedef enflasyon üzerinden değerlendiriyor. 2024'te de yüzde 36 üzerinden söyleniyor. Aralık ayında yüzde 36 ise ocak ve haziran arasında yüzde 24 diyebiliriz. Burada SSK ve Bağkur ile emekli olanlarda farklı hesaplama teknikleri var.

Ben bir hesaplama yaptım. SSK 2000 öncesinde, şu anda güncelde 11 bin 367 lira alıyor, yüzde 24'lük bir artış olursa 14 bin 95 liraya; SSK 2000 sonrasında emekli olanların da kök aylık dediğimiz 7 bin 49 lira alıyorlar, yüzde 24 zam gelince de 8 bin 740 liraya yükseliyor. Bu da 10 bin TL'nin altında kalıyor.

Bu da demek oluyor ki haziran ayındaki yüzde 24 enflasyonla birlikte onlara maalesef bir zam yapılmayacak, çünkü 10 bin TL'nin altında kalmış olacak. 10 bin TL'lik taban aylığa muhakkak bir dokunuş, bir artış alması gerekir.

Bağkur esnaf emeklisi 10 bin 178 lira, yüzde 24 artışla 12 bin 620 liraya; Bağkur tarımda 8 bin 89 lira yüzde 24 zam olduğunda 10 bin 30 lira. 30 lira gibi çok cüzi bir zam gelecek. Bu da emeklilerimiz için bir memnuniyetsizliğe yol açacağından dolayı buradaki 10 bin TL'lik rakamda artış olmak lazım. 10 bin TL, 12 bin 500 TL'ye çıkarılsa bile yıl sonunu emekli göremeyecek. 16 milyon emeklinin 7 milyonu taban maaş alıyorlar."

“EYT’LİLER MAAŞLARINI KENDİLERİ FİNANSE EDİYOR”

Emin Yılmaz çalışmaya devam eden EYT’lilerin bir döngüye girdiğini dikkat çekerek, ‘kendi maaşlarını finanse ediyorlar’ dedi. Yılmaz, "Bugün emeklilere yansıyan bir zam yine ekonominin içerisinde kalıyor. Emekli aldığı parayla gıda harcaması yapıyor, kira ödemesi yapıyor. Her şeyden ziyade şuna dikkat çekmek lazım. EYT üzerinden emekli olanların yüzde 50'si tekrar sistemin içerisinde kalıp Sosyal Güvenlik Destek Primi üzerinden prim ödüyorlar. Yüzde 32 oranında prim kesintisi var. Kabaca 8 bin lira civarında prim ödeyerek hayatlarına devam ediyorlar. EYT'liler kendi almış oldukları maaşı kendi finanse ediyor gibi bir durum da ortaya çıkıyor. 2000 yılında emekli maaşı hesaplama yöntemi değiştirildi. 2008'de de bir daha değişti. Bundan dolayı emeklilerimiz taban aylık dediğimiz 10 bin TL'nin altında maaş alıyorlar. Bu, alt sınır aylığı dediğimiz 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 10 bin TL artırılmayacak mı? Emeklilerimiz bu parayla geçinemiyor." diye konuştu.

“EMEKLİ MAAŞININ DÜŞMESİNİN NEDENİ AYLIK BAĞLAMA ORANI”

En düşük emekli aylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Emin Yılmaz, "Hesaplama değişmeseydi en düşük emekli maaşı 25 bin lira civarında olabilirdi. Emekli maaşın düşmesindeki en büyük sebep aylık bağlanma oranı olduğundan dolayı çalışmış olduğunuz her ay düşmeye devam ediyor. Düşülmemesi için asgari ücretin 3,5 katı ve üzerinde bir maaş almanız lazım." İfadelerini kullandı.