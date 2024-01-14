SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zamma kavuşuyor! İlave artış için farklı senaryolar hesaplandı

14 Ocak 2024 09:33 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:36

Emekliye ek zam, asgari ücret desteği ve çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeler Meclis’e geliyor. En önemli gündem maddesini ise emekliler oluşturacak. Ek zammın bu ay içinde hızla yasalaştırılması ve emekli aylıklarına yansıtılması hedefleniyor.

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN DÜZENLEME MECLİS’E GELİYOR

AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Teklif, Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

AK Parti, asgari üretin 17 bin liraya çıkartılması nedeniyle yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir yasa teklifi hazırlıyor.

Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

Bakanlıklardan gelen isteklere göre teklife bazı eklemelerin de yapılması gündemde. AK Parti, teklifi önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı hedefliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ARTIŞI TEKLİFE EKLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de, SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına yapılacak ilave artış masaya yatırılacak.

Emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NETLEŞECEK

Ayrıca 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar yükseltileceğinin de ele alınıp netleştirilmesi bekleniyor. Emekliler ile ilgili düzenlerin yasa ile yapılması gerekiyor.

Bu nedenle Kabine'nin kararı doğrultusunda AK Parti hazırladığı teklife emeklilerle ilgili maddeleri de ekleyecek.

Ancak biraz daha çalışma yapılması gerekiyorsa, madde eklemelerinin önergeyle komisyon ya da Genel Kurul aşamasında yapılması planlanıyor.

AK Parti, kısa süre içinde teklifin yasalaştırılıp emeklilerin hızla ek zammın da yansıtıldığı maaşlarının hesaplarında olmasını planlıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

MAAŞTA DENGE GÖZETİLECEK

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da, maaş dengesine işaret ederek mesajını verdi. Yılmaz, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

EK ZAM İÇİN FARKLI SENARYOLAR VE BÜTÇE MALİYETİ HESAPLANDI

Ekonomi yönetimi bütün zam oranlarının bütçeye maliyetini tek tek hesapladı. Tamamlanan ek zam çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Kabine toplantısında masaya gelecek. Milyonlarca emeklinin zam oranı yüzde 37,57’den fazla olacak. SSK ve Bağkur emeklisi enflasyona göre, yüzde 37,57 zam alacak. Emeklinin refah payı yani ek zammı beklentisi karşılık bulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak rakamlar farklı senaryoları barındıracak. Her bir olası artışın bütçeye maliyeti hesaplarla ortaya konuldu. Üzerinde en çok durulan yüzde 8 seviyesinde artış tablosu oldu. Buna göre bir zam olursa emeklinin zammı yüzde 45’e tamamlanacak. Diğer tabloda ise, memur ve asgari ücretlide olduğu gibi yüzde 50 zam oranı da masada olacak.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ MASADA OLACAK

En düşük emekli maaşının çözümü için de kök maaş düzenlemesi gerekiyor. Çünkü en düşük emeklinin aylığı 7 bin 500 lira üzerinden değil, kök maaşı üzerinden hesaplanıyor.