SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zamda sona gelindi, iki bakanlık devrede son söz Erdoğan'da

15 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:14

Memur ve memur emeklisine yüzde 49 zam verilmesine karşın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37 zamda kalması tartışmaları beraberinden getirdi. Zam konusunun bugün Meclis’e gelmesi beklenirken iki bakanlığın konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor.

HAZİNE BAKANLIĞI ORANLARI ORAYA KOYDU

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı EYT'nin maliyeti, enflasyonla mücadele ve bütçe dengelerini dikkate alan farklı oranlar ortaya koydu.

İKİ BAKANLIK DEVREDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Işıkhan ve Şimşek Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak.

Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından sonuçlandırılacak çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak.

YASAL DÜZENLEME NE ZAMAN SON BULACAK?

Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.