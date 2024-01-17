SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı!

17 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:03

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Emekliye 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 37,57’lik enflasyon zammına ek yüzde 5 iyileştirme yansıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu farkın oluşturduğu rahatsızlığı gördüğümüz için, yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağ-kur emeklsinin 6 aylık artış oranı 42,6'ya yükseliyor." açıklamasında bulundu.

MEMURA YÜZDE 49.25, SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE YÜZDE 42,6

Memur emeklileri, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 49,25 işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57 zam almıştı. Aradaki farkın kapatılması için yapılan çalışmaya Kabine'de son şekli verildi.

Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, emeklilerin yıllık maaaş artışının eşitleneceğini de söyledi. Erdoğan, "Temmuz ayındaki artışla birlikte, emeklielrimizin hepsi aynı oranda maaş artışına kavuşacaktır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan, tüm emeklilerin yıllık maaş artışı Temmuz'da eşitlenecektir." dedi.

İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLAR

En düşük emekli maaşı yüzde 33,33 zam ile 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi.

Yüzde 42,6 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışla birlikte 11.051 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışla birlikte 14.260 TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 21.390 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 24 bin 955 TL olacak.

Hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler hesaplamalara dahil edilmemiştir.

ÖLÜM AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Ölüm aylığı alanların maaşları ise oranlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Örneğin, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldiği için ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alıyorsa alacağı ücret 5 bin TL olacak. Ölen kişinin çocuğu maaşın yüzde 25'ini alıyorsa alacağı ücret 2 bin 500 TL olacak.