SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar alacak? İşte yeni zamlı maaşlar

16 Ocak 2024 20:22 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 20:34

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı artışı gerçekleşti. Yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçen yılın son aylarında yaptığımız hesapla 16 milyon emeklimizin tamamına 1 defaya mahsusu 5’er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de tıpkı diğer emeklilerimiz gibi yıl bitmeden 5 bin TL tutarındaki ödemelerini aldı. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49.25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37.57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerimizin ocak 2024’ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42.6’ya yükseliyor." dedi.

PEKİ YENİ MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "SSK ve Bağkur emeklilerimizin hak etmiş olduğu tutar son 6 aylık enflasyon farkıydı. O da yüzde 37.57’ydi 5 puan farkla yüzde 42.6’ya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuzda SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin maaşlarının eşitleneceğini söyledi.

Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin dengelenmesi adına 5 puan daha düşük artış yapıldı. Gelecek dönem temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri memur emeklilerinden daha fazla zam alacaklar. Yüzde 42.6’lık oran burada Cumhurbaşkanımızın sözünü tutması demek. O da vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü. Son altı aylık enflasyon farkı yüzde 37.57’ydi, 5 puanlık refah payı artışı ile bu yüzde 42.6 oldu.

En düşük Bağkur’lunun maaşı 6 bin 818 TL’ydi, bu kök maaşıdır. Yüzde 42.6’lık artışla beraber 9 bin 723 TL olacak ancak en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseltildiği için 9 bin 723 TL 10 bin TL’ye artırılacak. Yine SSK 2000 öncesi 7616 TL alırken yüzde 42.6 artışla beraber 10 bin 860 TL alacak.

SSK 2000 sonrası ise normalde kök maaşlarına göre 4 bin 723 TL alırken 6 bin 735 TL alacaklar ancak 6 bin 735 TL rakamı da 10 bin TL’ye tamamlanacak.

Bağkur tarım işçileri de 5 bin 420 TL alırken yüzde 42.6 ile 7 bin 729 TL’ye yükseltiliyor. Devletimiz tüm maaşları 10 bin TL’ye tamamlıyor. En düşük emekli maaşı geçen sene 3 bin 500 TL’ydi, sene başında 5 bin 500 TL’ye tamamlandı. Sonrasında nisan ayında 7 bin 500 TL’ye tamamlandı. 10 bin TL’ye tamamlanması söz konusu. Enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü tutulmuş oldu. En düşük emekli maaşları 10 bin TL’ye tamamlanıyor. 10 bin TL’nin altında kök maaşı olanlar 10 bin TL’ye tamamlanacak."

İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLAR...



7 bin 500 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışlar birlikte 10.650 TL alacak.



10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42.6 artışla birlikte 14.260 TL alacak.



12 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.



15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 21.390 seviyesine çıkacak.



20 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 28.520 olacak.



Not: Hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler hesaplamalara dahil edilmemiştir.