SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli fark etmiyor, ücretsiz kaplıca desteği veriliyor! Masrafları SGK karşılıyor

08 Mart 2024 14:49 - Güncelleme : 08 Mart 2024 17:05

Betül Meral Sarıiz /Özel Haber Havaların soğuduğu bu günlerde ortopedik ve romatizmal sağlık problemi yaşayanlar kaplıcalara akın ediyor. Kaplıca otellerine talep son yıllarda artarken konaklama masraflarını da karşılamak neredeyse her bütçe için mümkün olmuyor. Özellikle emeklilerin tercih ettiği kaplıcalardan ücretsiz yararlanmak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli hastalara sağladığı ‘kaplıca desteği’ büyük ilgi görüyor.

KAPLICA TEDAVİLERİNDE SGK DESTEĞİ ALINABİLİYOR

SGK hem çalışanlara hem de emeklilere kaplıcalardan yararlanma hakkı tanıyor. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen bu destekten raporu olan herkes faydalanabiliyor. Kaplıca desteğine başvuruda bulunmak isteyenlerin bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Raporu olan ve şartları taşıyan çalışan ve emekliler SGK kapsamında termal tesis ve kaplıca tedavilere ücretsiz gidebiliyor.

SSK'LI, BAĞ-KUR'LU, EMEKLİ OLMANIZ YETERLİ

SGK, sigortalıların öncelikle sağlıklarının korunmaları, çeşitli hastalık ve diğer sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde muayene, ilaç ameliyat ve diğer tedavi masraflarını belirli şartlarda karşılıyor. Bunların dışında da, bazı alternatif tedavilerde de SGK desteği veriliyor. Bu destekten yararlanabilmek için SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli olmanız yeterli. Yani SGK sistemine kayıtlı olmak yetiyor.

ÇOĞU KİŞİ BU DESTEĞİ BİLMİYOR

Başta romatizmal ve ortopedik rahatsızlıklar olmak üzere pek çok hastalığa alternatif bir yöntem olarak sunulan kaplıca tedavileri SGK kapsamında yer alıyor. Bu desteğin SGK tarafından karşılanmasına rağmen birçok sigortalının bu tedaviden ya haberdar değil ya da yeterli bilgiye sahip değil. Hal böyle olunca çoğu kişi de bu haktan faydalanamıyor.

KAPLICA TEDAVİSİNDE RAPOR ŞART!

Kaplıca tedavilerinden faydalanmak için rapor almak gerekiyor. Kişinin, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp, rehabilitasyon, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurullarından rapor alması gerekiyor. Sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor ile uygun görülenler kaplıca başvurusunu yapabilecek.

Kurul tarafından düzenlenecek raporda hastalığın tanısı, önerilen tedavi yöntemi, kaç seans alınacağı ve gün sayısı bilgileri yer alacak. Raporu veren kurul tarafından kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilecek.

6 AY İÇİNDE TEDAVİYE BAŞLAMA ŞARTI VAR

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanıyor. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. O yüzden raporu aldıktan sonra kaplıcalara 6 ay içinde başvuru şartı bulunuyor. Diğer bir dikkat çeken şart ise raporu aldıktan sonraki günler. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 (beş) işgünü içinde kişinin kaplıca tesisine başvuru yapması gerekiyor.

HER KAPLICADA GEÇERLİ DEĞİL

Başvuru yapılacak kaplıcada Sağlık Bakanlığınca işletme izni şartı bulunuyor. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin banyo ücreti, yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanmıyor. Kaplıca seçiminde yol giderin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

SGK TARAFINDAN KARŞILANAN KALEMLERE DİKKAT!

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanıyor. Kaplıca tesisine gidiş ve dönüş yol parası, gündelik giderler, her gün için 1 adet kaplıca-banyo ücreti SGK tarafından karşılanıyor.

5 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR!

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 (beş) işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi ve randevu oluşturulması gerekiyor. Yol giderin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor. Raporda ya da sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanıyor.





REFAKATÇİNİN YOL GİDERİ DE KARŞILANIYOR

Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri SGK tarafından kaşılanıyor.

KAPLICANIN SGK İLE ANLAŞMALI OLMASI GEREKİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesisleri her yıl güncelleniyor. Kaplıca ödemelerinin karşılanabilmesi için tedavinin yapılacağı kaplıcanın Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olması ve Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan şartların sağlanması gerekiyor.





İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞINCA İŞLETME İZNİ VERİLEN KAPLICA TESİSLERİ LİSTESİ