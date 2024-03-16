Sucuk, peynir ve tereyağına el konuldu! Etiketsiz yöresel ürüne geçit yok

16 Mart 2024 13:07 - Güncelleme : 16 Mart 2024 13:11

Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan ayı denetimlerini sürdürüyor. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nin yürülüğe girmesinin ardından denetimler AVM’lerde sıklaştırıldı.

SUCUK, PEYNİR VE TEREYAĞINA EL KONULDU

Alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yapılan denetimler kapsamında Ankara'da, etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu.

ETİKET KURALINA UYMAYANA CEZA KESİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Türkiye genelinde ramazan ayına yönelik denetimlerine hız verdi.

Ülkenin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü yapıldı, uygunsuz gıda satışına yönelik gerekli işlemler uygulandı.

Bu kapsamda Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yapılan kontroller sonucunda etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu. Etiketli satılan zeytinyağı ve tereyağlarından da numuneler alındı. Denetimlerin ardından ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı.

BAKAN YUMAKLI SERT BİR ŞEKİLDE UYARMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan öncesi yaptığı açıklamada, denetimlerin sıklaştırılacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etmişti.

Yumaklı, vatandaşlara, uygunsuz gördükleri ürünleri "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri çağrısında bulunmuştu.