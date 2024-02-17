Taksi ile Martı savaşı bitmiyor! Taksici de, Tag sürücüsü de, yolcu da mağdur...

17 Şubat 2024 03:51 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 03:51

Türkiye’de 100 binin üzerinde ticari taksi bulunuyor. Bu rakamın 20 bin civarı İstanbul’da çalışıyor. Martı Tag sürücü sayısı ise ülke genelinde 100 bine yaklaştı.Bir süredir devam eden taksiciler ile Martı Tag sürücüleri arasındaki sosyal medya üzerinden devam eden tartışmalar ileri seviyelere taşındı. Bazı taksiciler Martı sürücülerini darbetti.

Yaşanan olaylar mahkemeye taşındı. Taksiciler Odası ve Martı şirketinin yetkilileri karşılıklı davalar açmaya başladı. Ancak sürüncemede kalan bu sistem bir türlü resmîleşmedi. Trafik ekipleri hâlâ Martı Tag sürücülerini ceza yazmaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarında araçları bağlanan ve yüksek ceza ile karşılaşan sürücüler isyan ediyor. Taksici dernekleri ise uygulamanın korsan taşımacılık olduğunu ve kaldırılmasını istiyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Martı TAG yolculuklarının Karayolları Trafik Kanunu’nun 87. Maddesinde düzenlenen ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun birçok kararında atıf yapılan ‘hatır taşımacılığı’ kapsamında yapıldığını, dolayısıyla şu anda yasal olduklarını iddia ediyor ve tüm dünyada uygulanan ‘paylaşımlı yolculuk’ yönetmeliğinin Türkiye’de de yürürlüğe girmesini talep ediyor. Hukukçular da bu paylaşımlı yolculuk sisteminin tüm dünyada işlediğini ve bir yasal düzenleme ile resmileşmesi gerektiğini ifade diyor.

HATIR TAŞIMACILIĞI YAPILIYOR

Martı Tag uygulamasında ister motosikletle ister araçla taşımacılık yapılıyor. Dünyada bu sistemin ‘araç paylaşım’ adıyla yapabiliyor. Yolcu uygulama üzerinden gideceği rotayı belirliyor. Aynı yöne giden Martı sürücüsü ile eşleşip akaryakıt ücretini bölüşerek seyahat ediliyor. Ücret için belli bir tarife yok. Fiyat yolcu ve sürücü arasında belirleniyor. Durum böyle olunca sistem ‘gideceğim yere kadar götüreyim’ mantığından çıkarak ticarileşmeye başladı. Birçok araç sahibi kısmen taksicilik yapar oldu.

KİM NE DEDİ?

TAKSİCİLER: EKMEĞİMİZE TAŞ KONULUYOR

Taksiciler uygulamayı ‘korsan taşıma’ olarak değerlendiriyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası bir süre önce uygulamanın kaldırılması için açtığı davayı kazanmıştı ve Martı’ya erişim engeli getirilmişti. Ancak İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 13 Kasım’da Martı TAG’a ve Martı Motosiklet uygulamalarına erişim engeli getiren kararı kaldırdı. Taksici esnafı büyük yatırımlar yaparak ve vergi ödeyerek taşımacılık yaptıklarını ifade ediyor. Bu nedenle aynı şartlarda kazanç sağlanmadığını belirtiyorlar. Uzun yıllardır korsan taşımacılıkla mücadele ettiklerini belirten taksici esnafı, bu uygulama ile ekmeklerine taş konulduğunu iddia ediyorlar.

MARTI: DAVAMIZI SAVUNACAĞIZ

Martı Tag tarafı sistemin yasal olduğunu belirterek şu açıklamayı yapıyor: Karayolları trafik kanunları 87’inci maddesinde hatır taşımacılığının çok net bir tanımı var. Dünyanın birçok ülkesinde işleyen bir sistem. Yapılan bir araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 85’i taksi problemi yaşadığını söylüyor. Ama maalesef biz İstanbul için çalışırken, biz buradaki trafik problemini çözerken, burada bize düşmanlık eden bir takım güç odakları var. Davamızı sonuna kadar savunacağız. Şu anda Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin yasalaşması için iki yol bulunuyor: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bir düzenleme yapılabilir veya taksi konusunda yetkili üç bakanlık (Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı) tarafından bir kanuni düzenleme yapılabilir.

HUKUKÇULAR: YASALARDA AÇIK VAR

Hukukçular ‘hatır taşımacılığının’ suç teşkil etmediğini ancak yasalarda bazı açıklar olduğunu ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Şayet bir gelir elde ediliyorsa bunun belli kriterler içinde olması gerektiğini ifade eden hukukçular “Her iki tarafında haklı olduğu bir süreç yaşanıyor. Burada Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kanuni bir düzenleme yapabilir. Bu süreç resmîleşmeli. Diğer türlü adli yeni adli vakalar ile karşılaşılabilir” diyor.