Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kuruluyor! BES’te sona gelindi, dünyadaki örnekler incelenecek

28 Şubat 2024 13:24 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü ‘Emekliler Yılı’ ilan etmesinin ardından çalışmalar hızlandı. 5 yıllık strateji planını hazırlayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye’de özel emeklilik uygulaması için uluslararası örnekleri inceleyerek yeni projeler hazırlayacak.

Türkiye Gazetesi'nden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre bunlardan biri olan Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısını da içeren 2. basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Sistemi’nin (TES) kurulmasını kapsıyor.

25 YAŞ ALTINA BES

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılmalarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik modeller geliştirilecek.

MEVZUAT GÜNCELLENECEK

SEDDK, önümüzdeki dönemde sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatının da sigortalıların ve sektörün ihtiyaçları ile uluslararası standartlar dikkate alınarak güncellenmesine çalışacak. Denetim ve gözetim bulguları doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlar belirlenerek yeniden düzenlenecek. Ayrıca en çok şikayet ve talebin geldiği alanlar da mercek altına alınacak. Sektör temsilcilerinin sıkıntıları ve talepleri dinlenecek. Mevcut mevzuat, şirketlerin iş süreçlerinin veya hizmet sunumlarının dijital araçlar vasıtasıyla yerine getirilmesini engelleyen, günün şartlarına cevap veremeyen hususların varlığı gözden geçirilecek.