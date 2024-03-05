Tarım Kredi'den vatandaşı sevindirecek 'ramazan' kararı! 4 bin noktada yeni fiyat uygulaması

05 Mart 2024 08:23 - Güncelleme : 05 Mart 2024 08:25

Yüksek enflasyon, dar gelirli vatandaşları ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarında olası fiyat artışı konusunda endişeye sevk ederken Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri'nden sevindirici haber geldi. Tarım kredi 5 Mart-14 Nisan tarihleri arasında ürün fiyatları konusunda yeni bir kampanya başlattı

Kampanya kapsamında, 5 Mart-14 Nisan tarihleri arasında kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak. 4 bini aşkın mağaza ve satış noktasında fiyatlar sabit kalırken ve tarımsal girdilerde ise indirim uygulanacak.

ÇİFTÇİLERE İNDİRİM MÜJDESİ

Türkiye genelindeki 2 bine yakın kooperatifte de motorin, zirai ilaç ve tohumda, vade farkı uygulanmadan hasat sonu vadeli satış yapılacak.Karma hayvan yemlerinde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek. İndirime ek olarak söz konusu yem satışlarının üreticilere vade farkı uygulanmadan 4 ay vadeli yapılması sağlanacak.

Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak. Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde, fiyatlar çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.