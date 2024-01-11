Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hibe ve destekler tek tek açıklandı: 6,2 milyon lira üreticinin hesabına aktarıldı

11 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:18

Tarım ve Orman Bakanlığı üretici desteklerinde 6,2 milyon liraya ulaştı. Ödeme yapılan hibe ve destekler tek tek listelendi. 2023 yılında yöresel hayvancılık işletmelerine 14 projeye destek verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretiminde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik hibe ve desteklemeler ülke genelinde sürdürülürken yerel işletmelerin geliştirilmesi için de desteklemelerde bulunuluyor.

AİLE İŞLETMELERİNE DESTEK VERİLDİ

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasite ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü oluşturulması amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.

İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda geçen yıl Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Uşak, Samsun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzincan'dan 14 yöresel proje değerlendirilerek, toplam 6 milyon 225 bin liralık hibe desteği sağlanması uygun bulundu.

SÜT HİJYENİ PROJELERİ 229 BİN 528 LİRA DESTEK

Süt hijyeni konusunda, il müdürlüklerince ulaştırılan projelerden Balıkesir'de "Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi" bütçesine 386 bin 370 lira, Tekirdağ'da "Süt Sağım Hijyeni Projesi" bütçesine 300 bin lira, Aydın'da "Küçük Aile İşletmelerinde Sağım Hijyeni Eğitimi Projesi" bütçesine 494 bin lira, İzmir'de "Süt Sığırı İşletmelerinde Süt ve Sağım Hijyeninin Artırılması Projesi" bütçesine 428 bin lira, Çanakkale'de "Süt Hijyeni ve Meme Sağlığı Projesi" bütçesine 450 bin lira, Edirne'de "Süt ve Sağım Hijyeni Projesi" bütçesine 143 bin 845 lira ve Balıkesir'de "Mandalarda Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi" bütçesine 229 bin 528 lira destek verildi.

Yetiştiricilere çiftlik koşulları, sağım sırasında personelin hijyeni, memenin sağım öncesi ve sonrası temizliği, bakımı, sağım makinelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu, sağılmış sütün toplama merkezlerine hızlı ulaştırılması, bu merkezlerin ürünü uygun sıcaklıkta muhafaza etmeleri ve sütün uygun nakil araçlarıyla işletmelere ulaştırılması gibi konularda eğitimler verilecek.

DİĞER PROJELERDE ÖDEME MİKTARLARI ARTTI

Diğer projelere ilişkin yapılan değerlendirmeler kapsamında da Uşak'taki "Yaşasın Buzağılar Gülsün Yüzler Projesi"ne 320 bin lira, Samsun'un Bafra ilçesindeki "Sarpın Köyü Arı Yetiştiricilerinin Kalkındırılması Projesi’"ne 400 bin lira, Kastamonu'daki "Arıcıların Ana Arı İhtiyacının İşletmede Üretilmesi Projesi"ne 564 bin 622 lira ve "Anadolu Merinosunun Yaygınlaştırılması Projesi"’ne 825 bin lira, Afyonkarahisar'daki "Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Verimliliği Artırma (Kızgınlık Tespiti) Projesi"ne 640 bin lira, Ağrı'daki "Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin Projesi"ne 684 bin lira ve Erzincan'daki "Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Mastitis Tespit Projesi"ne 360 bin lira destek sağlandı.

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