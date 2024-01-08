Tarımda maliyeti düşürecek hamle: Karadeniz gazından gübre üretilecek

08 Ocak 2024 06:43 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 06:44

Türkiye; sanayi, enerji ve tarımda maliyetleri düşürmek ve ihracatı artırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu doğrultuda kimya sanayisinde yerli hammadde üretimini artırmak ve maliyetleri azaltmak adına önemli adımlar atılıyor.

ARDI ARDINA ÜRETİM TESİSLERİ GELİYOR

Özellikle katma değeri yüksek bor ve bor türevi ürünlerin üretim ve ihracatına önem verilecek. Ürünlerin AR-GE kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilecek. Bu arada 2024’te en az 2 milyon 250 bin ton bor ürünleri satışının yapılması için çalışılacak. Ayrıca, sodyum bor hidrür üretim tesisi için de çalışmalar hızlanacak. Tesisin kurulumunun yüzde 45’inin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

DEV "LİTYUM KARBONAT" TESİSİ PLANI

Öte yandan nadir toprak elementleri (NTE) ve lityum üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için de çalışmalar sürerken, bu alanda büyük ölçekli üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi sağlanacak. Eskişehir’de Beylikova Nadir Toprak Elementleri pilot üretim tesisi, geçen yıl faaliyete geçmişti. Bu yıl da Kırka’da yıllık 600 ton kapasiteli lityum karbonat üretim tesisinin ihalesinin gerçekleştirilmesi ve yapımına başlanması planlanıyor.

DOĞAL GAZDAN GÜBRE ÜRETİMİ

Bir diğer adım da Karadeniz doğal gazıyla ilgili olacak. Karadeniz gazını kullanarak üre üretecek bir tesis kurularak yerli doğal gazın katma değeri artırılacak. Bu kapsamda, Filyos üre tesisine ilişkin proje etüt çalışması yürütülecek. Böylece, Karadeniz gazı kullanılarak tarımın en önemli maliyet kalemlerinden biri olan gübrenin üretimi sağlanacak.