Taşıt tanımayla milyarlarca liralık kaybın önüne geçilecek

14 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:47

Akaryakıtı gider gösteren vergi mükelleflerine zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile milyarlarca liralık vergi kaybı önlenecek.

ELLE GİRİŞ ÖNLENECEK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2025'te zorunlu hale getireceği 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) ilişkin olarak UTTS Taşıt Montaj Firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sistemle akaryakıt sektöründe usulsüz fatura uygulamalarının ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Akaryakıt istasyonlarında plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek plakaların sisteme otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak olan UTTS'nin kurulum ve işletmesinden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

UTTS ZORUNLU

Akaryakıt harcamalarını gider gösteren, vergi mükellefi statüsünde olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıtlarının UTTS'ye geçme zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsama girmeyen taşıtlar gönüllü olarak UTTS'ye kayıt yaptırabilecek.

VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni sistem ile yıllık yaklaşık 15 milyar Türk Lirası'nı bulduğu tahmin edilen vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor. 5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği ile söz konusu taşıt gruplarına UTTS'ye dahil olma zorunluluğu getirildi.

1 Ocak 2025'ten itibaren söz konusu taşıtların akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt satış belgeleri vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve vergi beyanlarında gider olarak gösterilemeyecek. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıtın yaklaşık 8 milyonu akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükelleflerine hizmet veriyor.