TBB'den çek açıklaması: Bankalara ibraz arttı

19 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:06

TBB'den yapılan açıklamada bankalara 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde ibraz edilen 386 bin keşideciye ait 3,2 milyon adet çekin ibraz edildiği bildirildi.

İBRAZ EDİLEN ÇEK SAYISI ARTTI

Buna göre, bir önceki yılla kıyaslandığında ibraz edilen çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6, çek tutarı ise yüzde 84 arttı. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 6,5 bin keşideciye ait 36 bin adet çekin toplam tutarı ise 19,7 milyar TL oldu.

KARŞIKLIKSIZ İŞLEM ORANI ARTTI

Karşılıksız işlemi yapılan 2.451 keşideciye ait toplam 2 milyar TL tutarındaki 4,1 bin adet çekin ise ödemesi daha sonra yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı da bir önceki yıla göre artış kaydetti.

Ocak- Şubat ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak yüzde 1,8 ve adet olarak yüzde 1,2 arttı. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.