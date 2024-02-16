TCMB açıkladı: Enflasyon beklentisi düştü, dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası şubat ayı piyasa katılımcıları anketine göre, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi. Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklentiler 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.
Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette enflasyon beklentisi düşerken, yıl sonu dolar tahmini yükseldi.
ENFLASYON MAKASI AÇILDI
TCMB'nin düzenlediği ankete göre enflasyon beklentisi yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.
DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklentiler 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.
Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.
FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ
Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti.
GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,8'e indi.