TCMB açıkladı: Enflasyon beklentisi düştü, dolar tahmini yükseldi

16 Şubat 2024 10:37 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 10:40

Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette enflasyon beklentisi düşerken, yıl sonu dolar tahmini yükseldi.

ENFLASYON MAKASI AÇILDI

TCMB'nin düzenlediği ankete göre enflasyon beklentisi yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklentiler 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,8'e indi.