TCMB faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

20 Mart 2024 09:37 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:47

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, seçimler öncesinde son faiz kararını açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

BİR ÖNCEKİ FAİZ KARARI SABİT TUTULMUŞTU

Geçen ay yani şubat ayında Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda PPK, politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakmıştı. Son kararın toplantı özetinde sıkılaşma vurgusu öne çıkarken fiyat istikrarı ve enflasyon için TCMB’nin tüm araçları kararlılıkla kullanacağı mesajı verilmişti.

2024 OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamıştı. Yılın ilk toplantısını Hafize Gaye Erkan’la yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Yılın ilk kararında Merkez Bankası açıklamalarında dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını mesajı öne çıkmıştı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

TEPAV: TCMB FAİZİ 500 BAZ PUAN ARTIRMALI

Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanırken, her ne kadar ortalama beklentiler faizin sabit tutulacağına işaret etse de farklı aktörlerin faizlerin artırılması yönünde beklenti ve çağrıları bulunuyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) para politikası değerlendirme notunda politika faizinin 500 baz puan artırılması ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaştırma yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Ekrem Cunedioğlu, Ali Çufadar, Fatih Özatay ve Burcu Aydın Özüdoğru’dan oluşan TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu'nun hazırladığı para politikası değerlendirme notunda politika faizinin 500 baz puan artırılması gerektiği ifade edildi.

Raporda verilere bağlı olarak ilave sıkılaşma yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiği de söylendi. TEPAV ekonomistleri para politikasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla politika faizindeki artışın özellikle mevduat faizlerine yeterince yansımasını ve kredi piyasasının daha sağlıklı çalışmasını temin edecek düzenlemeler yapılması ve aktarım mekanizmasının işleyişinin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Enflasyon bekleyişlerinde TCMB’nin enflasyon tahmini ile olan uyumsuzluktaki artışın ve döviz kurunda gözlenen yukarıya doğru baskının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen TEPAV ekonomistleri bu çerçevede iktisadi temelleri sağlamlaştıracak bir dizi adım atılarak son zamanlarda gözlenen hareketlerin güçlendirilmiş temellerden geçici sapmalar olduğuna ekonomik birimlerin ikna edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TEPAV ekonomistleri notlarında "Rasyonele dönüş sürecinin kapsamlı bir programa dönüştürülmesine yönelik güçlendirici adımlar bir an önce atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

REUTERS: TCMB BU HAFTA FAİZİ SABİT TUTACAK

Reuters'ın yaptığı bir ankete göre ekonomistlerin çoğu bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yapılacağını tahmin etse de Türkiye Merkez Bankası'nın bu hafta kilit faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tutması bekleniyor.

Ankete katılan 22 katılımcının ikisi hariç tamamı bankanın Mart ayında politika faizini sabit tutmasını beklerken, ikisi 250 baz puanlık bir artış öngörüyor. Anket ayrıca 12 katılımcıdan sekizinin bankanın bu yıl içinde tekrar faiz artırımına gideceğini beklediğini gösterdi.

DEUTSCHE BANK'TAN TCMB YORUMU

Deutsche Bank, faiz artırımı için en uygun zamanın seçimlerden sonrası değil, seçimlerden önce, bu hafta yapılacak toplantı olacağını düşündüklerini paylaştı.

Deutsche Bank'ın yayınladığı rapor şöyle:

"Geçen yılın Haziran ayından bu yana TCMB'nin uyguladığı sıkılaştırmanın hızı ve büyüklüğü Türkiye için etkileyici ve daha önce görülmemiş düzeyde olmuştur. Para politikası da dahil olmak üzere politikalar açıkça doğru yönde ilerlemektedir ve Fitch'in son kredi notu artışı, ortodoks ekonomi politikalarına geçişi ödüllendiren bir başka kanıttır.

Bununla birlikte, süregelen enflasyonist baskılar ve TCMB'nin net rezervlerindeki önemli düşüş gibi kısa vadeli ekonomik zorluklar devam etmektedir. En son enflasyon beklenti anketi 12 ve 24 ay sonrası enflasyonda daha fazla düşüş olduğunu göstermektedir, ancak 24 ay sonu beklentilerinin yüzde 44'ün üzerine çıkması, TCMB'nin yıl sonu tahmini olan yüzde 36'nın en azından ek önlemler alınmadan gerçekleşmesinin zor olduğunu göstermektedir.

Buna ek olarak, yaklaşan yerel seçimler ek belirsizlik getirmekte ve para birimindeki değer kaybı endişeleri döviz talebinin artmasına neden olmaktadır. Seçim sonrası döviz kurlarında önemli bir değer kaybı beklenmese de, TCMB'nin rezerv pozisyonu ve enflasyon beklentilerini yönetme kabiliyetine ilişkin endişeler devam etmektedir.

Bu yakın vadeli zorlukları ele almak için, nihai faiz oranı tahminlerimizi yüzde 50'ye revize ettik, bu da 500 baz puanlık bir artış anlamına geliyor. Piyasanın halihazırda yıl ortasına kadar 400 baz puanlık bir sıkılaştırma daha fiyatladığı düşünüldüğünde, büyüklük çok fazla sürpriz olmasa da zamanlama sürpriz. Faiz artırımı için en uygun zamanın seçimlerden sonra değil, bu hafta yapılacak seçimlerden önce olacağını düşünüyoruz. Bu görüş konsensüs dışıdır"