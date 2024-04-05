TCMB raporu yayımlandı: Biresel kredide sıkılaşma sürecek

05 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketini yayınladı. Buna göre, 2024 yılının ikinci çeyreği için işletme kredilerinde olduğu gibi tüm bireysel kredi türlerinde de standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporunda şu ifadelere yer verildi:

KREDİ STANDARTLARI SIKILAŞTI

"Bankaların 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendiğinde 2024 yılının birinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görülmüştür.

Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler dışındaki tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlenmiştir.

2024 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam edeceği yönündedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma görülmüştür.

TÜM KREDİLERDE TALEP ARTIŞI

2024 yılının ikinci çeyreği için, işletme kredilerinde olduğu gibi tüm bireysel kredi türlerinde de standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam edeceği beklenmektedir.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte artış gözlenmiştir.

YABANCI PARA CİNSİ KREDİLERE TALEP DAHA YÜKSEK

Özellikle, yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepteki artışın oldukça güçlü olduğu görülmüştür. 2024 yılının ikinci çeyreğinde ise, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın yerini azalışa bırakması beklenmektedir.

2024 yılının birinci çeyreğinde, tüm bireysel kredi türlerine olan talepte azalış görülmüştür. 2024 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerinde talepte görülen azalışın güçlenerek devam edeceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görülmüştür.

2024 yılının ikinci çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin güçlenerek devam edeceği beklenmektedir."