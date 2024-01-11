TCMB rezervleri geriledi! Hem altın hem de dövizde kayıp yaşanıyor

11 Ocak 2024 15:18 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçen hafta da gerileme kaydetti. İki haftada rezervlerin 6 milyar dolar gerilediği görüldü.

TCMB rezervlerinde 2023'ün önemli bölümünde görülen yükseliş ivmesi yılın son iki haftasında yerini gerilemeye bıraktı.

BRÜT REZERVLERDE BÜYÜK KAYIP

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 5 Ocak haftasında brüt rezervler 139,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 141,1 milyar dolar düzeyindeydi.

Geçen hafta net rezervler ise 34,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerde de geçen hafta gerileme izlendi. Buna göre geçen hafta swap hariç net rezerv eksi 39,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 37,5 milyar dolardı.

YENİ YILIN İLK HAFTASINDA ALTIN GERİLEDİ

Altın rezervleri 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara indi. Böylece toplam rezervler 141 milyar 60 milyon dolardan, 139 milyar 612 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 34 milyar 948 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 689 milyon dolar azalarak 32 milyar 259 milyon dolara indi.