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    • 03 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:06

    TCMB TL depo alım ihalesine 163 milyar 550 milyon liralık teklif

    Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL alım ihalesi düzenledi. İhalede teklif 163 milyar 550 milyon lira oldu.

    TCMB TL depo alım ihalesine 163 milyar 550 milyon liralık teklif
    Tl Depo Alım Ihalesi, Faiz, Merkez Bankası

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 163 milyar 550 milyon lira oldu.

    TEKLİF: 163 MİLYAR 550 MİLYON

    TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 60 milyar lira olurken, ihaleye 163 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

    FAİZ ORANLARI DA BELLİ OLDU

    İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,77, maksimum faiz oranı yüzde 41,88, ortalama faiz oranı ise yüzde 41,83 olarak ilan edildi.

    Haberler>Ekonomi>TCMB TL depo alım ihalesine 163 milyar 550 milyon liralık teklif
    Etiketler
    TL depo alım ihalesifaizmerkez bankası
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