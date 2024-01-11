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11 Ocak 2024 11:55 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:01

TCMB’den New York çıkarması! Ekonomi yönetimi küresel finans devleri ile buluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan yabancı yatırımcı ile buluşuyor. Ekonomi yönetiminin New York çıkarmasında JPMorgan'nın yanı sıra Fidelity, Artisan, Goldman Sachs, Pimco, Vanguard, Blackrock, UBS, Morgan Stanley gibi küresel finans devleri olacak.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
TCMB’den New York çıkarması! Ekonomi yönetimi küresel finans devleri ile buluşuyor
Tcmb, Yatırımcı, Gaye Erkan, Mehmet Şimşek, Jp Morgan

Ekonomi yönetimi ABD’de yatırımcı ile buluşuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Yatırımcı Günleri"ni New York'ta düzenlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı toplantıda enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacak ve teknik sorular yanıtlanacak. Bugün gerçekleştirilecek toplantı, davetlilere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla iletildi.

KÜRESEL FİNANS DEVLERİNE TÜRKİYE ANLATILACAK

Toplantıda JPMorgan'nın yanı sıra Fidelity, Artisan, Goldman Sachs, Pimco, Vanguard, Blackrock, UBS, Morgan Stanley gibi küresel finans devlerinin de aralarında yer aldığı 200'e yakın katılımcı yer alacak.

Enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı toplantı, JPMorgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirilecek.

BAKAN ŞİMŞEK VE TCMB BAŞKANI ERKAN SUNUM YAPACAK

Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak.

Erkan'ın sunumunun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak.

Toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Haberler>Ekonomi>TCMB’den New York çıkarması! Ekonomi yönetimi küresel finans devleri ile buluşuyor
TCMByatırımcıGaye ErkanMehmet ŞimşekJP Morgan
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