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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Telefon tarifelerine dev zam! Numara ve hat devir değişimlerinden ücret alınacak
02 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:18

Telefon tarifelerine dev zam! Numara ve hat devir değişimlerinden ücret alınacak

Cep telefonu tarifelerine uzun zamandır yapılmayan ciddi bir zam geliyor. Zamla beraber telekomünikasyon işlemlerinin bazıları da ücretli hale gelecek. İşte cep telefonu tariflerine gelen zammın detayları...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Telefon tarifelerine dev zam! Numara ve hat devir değişimlerinden ücret alınacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri cep telefonu tarifelerine zam geleceğini duyurdu. Yıllık oranda  artışın yüzde 65'i bulduğu bu oranda daha farklı değişimlerde meydana geldi. 

TELEFON TARİFELERİNE DEV ZAM! 

Tarifelere yansıtılacak yıllık zam oranıyla beraber yılın ilk altı ayından sonra, tarifelere yansıtılacak zam yüzde 60'ı geçti. Öte yandan yeni ücret tarifelerinde yurt içi aramaya 3 lira 12 kuruş, uluslararası aramalarda ise dakikası 31 lira 35 kuruş zam yapıldı. 

Hat devir ücretlerinden de fiyatlar değişti. Hattını devretmek isteyenler 59.83 TL ödeyecekken ismini değiştirmek isteyenler ise 40.86 TL vererek bu uygulamadan yararlanmış olacak.

Telefon tarifelerine dev zam! Numara ve hat devir değişimlerinden ücret alınacak - 1. Resim

En önemlisi ise numara değiştirmek isteyenlerden 136.52 TL talep edilecek. Kart değişimleri ise ücretsiz yapılacakken kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak. 

Telefon tarifelerine dev zam! Numara ve hat devir değişimlerinden ücret alınacak - 2. Resim

İLETİŞİM HALEN FİBER'SİZ!

Bunun üzerine geçtiğimiz gün açıklama yapan Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği açıklamalarında ise ülkemizde sadece  yüzde 25 hanede Fiber abonelik var. Dünya genelinde Fiber alt yapısı bakımından ise 83 ülke arasında 50. sırada olmamız hayal kırıklığına neden oldu. İnternet alt yapısı sıkıntısı nedeniyle ise iletişim ağının yavaşladığını bu yüzden internetten konuşmak yerine halen uzay iletişim ağının takip edildiğinin de altı çizildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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