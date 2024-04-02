Telefon tarifelerine dev zam! Numara ve hat devir değişimlerinden ücret alınacak

02 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:18

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri cep telefonu tarifelerine zam geleceğini duyurdu. Yıllık oranda artışın yüzde 65'i bulduğu bu oranda daha farklı değişimlerde meydana geldi.

TELEFON TARİFELERİNE DEV ZAM!

Tarifelere yansıtılacak yıllık zam oranıyla beraber yılın ilk altı ayından sonra, tarifelere yansıtılacak zam yüzde 60'ı geçti. Öte yandan yeni ücret tarifelerinde yurt içi aramaya 3 lira 12 kuruş, uluslararası aramalarda ise dakikası 31 lira 35 kuruş zam yapıldı.

Hat devir ücretlerinden de fiyatlar değişti. Hattını devretmek isteyenler 59.83 TL ödeyecekken ismini değiştirmek isteyenler ise 40.86 TL vererek bu uygulamadan yararlanmış olacak.

En önemlisi ise numara değiştirmek isteyenlerden 136.52 TL talep edilecek. Kart değişimleri ise ücretsiz yapılacakken kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak.

İLETİŞİM HALEN FİBER'SİZ!

Bunun üzerine geçtiğimiz gün açıklama yapan Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği açıklamalarında ise ülkemizde sadece yüzde 25 hanede Fiber abonelik var. Dünya genelinde Fiber alt yapısı bakımından ise 83 ülke arasında 50. sırada olmamız hayal kırıklığına neden oldu. İnternet alt yapısı sıkıntısı nedeniyle ise iletişim ağının yavaşladığını bu yüzden internetten konuşmak yerine halen uzay iletişim ağının takip edildiğinin de altı çizildi.