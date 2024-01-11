TESK Başkanı Palandöken’den ‘taksimetre’ çağrısı: Yüzde 210 zam taksiciyi mağdur etti

11 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:10

İstanbul'da taksi ücretlerinde gelen zammın ardından taksici esnafı, 13 Ocak’tan itibaren geçerli olacak taksimetre ayarlarını şimdiden yaptırmaya başladı. Yeni tarife için güncellemeye koşan taksiciler ayarlama bedellerine gelen zam ile karşılaşınca tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi.

“TAKSİMETRE AYARLAMASINA YÜZDE 210 ZAM MAĞDUR ETTİ”

Taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretine zam geldiğini ifade eden Palandöken, "Ekonomik sebepler nedeniyle üç defa ayarlandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında taksimetre ayarlamasına yüzde 210 civarında bir zam yapıldı. Bunları varsayarsanız eğer taksici esnafının kazancı sınırlı” dedi.

“HER PAHALLANDIĞINDA MÜŞTERİ KAYBEDİYOR”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelinde sayıları 95 bini aşan taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren Palandöken, “Taksimetre ayarlaması ekonomik sebepler nedeniyle üç defa ayarlandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında taksimetre ayarlamasına yüzde 210 civarında bir zam yapıldı. Bunları varsayarsanız eğer taksici esnafının kazancı sınırlı. Her pahalandığı noktada müşteri kaybediyor” diye konuştu.

TAKSİMETRE GÜNCELLENMESİ LİMİTİ AŞIYOR

Taksimetre ayarlamalarında fiyatlarda bir yeknesaklık sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, “Bu kadar yüksek bir fiyatla bu taksimetrelerin ayarlanması, esnafın parayı ödeyebileceği limiti aşıyor. Dolayısıyla bunun daha düşük rakamlarda yapılması, taksimetre yapacak esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesi lazım” dedi.