The Times uygun fiyatlı tatil yerlerini seçti! Türkiye’den 3 sahil kenti listede

04 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:35

İngiliz gazetesi The Times, internet sitesinde "2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu" liste hazırladı. Dünya çapındaki listeye Türkiye üçüncü sıradan girdi.

Seyahat uzmanı Richard Mellor imzasını taşıyan bilgi ve tavsiyelerine de yer verilen listenin giriş yazısında, "Türkiye kelepir, Hindistan ciddi bir tasarruf sunuyor ve Gambiya'da paketler inanılmaz derecede ucuz" denildi. Haberde en hesaplı 23 tatil merkezi sıralandı.

MARMARİS, BODRUM, DALYAN

Türkiye listenin üçüncü sırasında yer aldı. Türkiye tatili için ise Muğla'dan üç adres gösterildi. Yazıda bu adresler Marmaris, Bodrum ve Dalyan olarak sıralanırken, bu tatil cennetlerindeki 'turkuaz sahiller'e dikkat çekildi.

THE TIMES'İN ÖNERDİĞİ 'UYGUN' TATİL YERLERİ