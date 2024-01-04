04 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:35
The Times uygun fiyatlı tatil yerlerini seçti! Türkiye’den 3 sahil kenti listede
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Patronlar Dünyası
İngiliz gazetesi The Times, uygun fiyatlı tatil yerleri listesini paylaştı. “2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu” sıralamasında 3 sahil kenti öne çıktı ve 'turkuaz sahiller'e dikkat çekildi.
İngiliz gazetesi The Times, internet sitesinde "2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu" liste hazırladı. Dünya çapındaki listeye Türkiye üçüncü sıradan girdi.
Seyahat uzmanı Richard Mellor imzasını taşıyan bilgi ve tavsiyelerine de yer verilen listenin giriş yazısında, "Türkiye kelepir, Hindistan ciddi bir tasarruf sunuyor ve Gambiya'da paketler inanılmaz derecede ucuz" denildi. Haberde en hesaplı 23 tatil merkezi sıralandı.
MARMARİS, BODRUM, DALYAN
Türkiye listenin üçüncü sırasında yer aldı. Türkiye tatili için ise Muğla'dan üç adres gösterildi. Yazıda bu adresler Marmaris, Bodrum ve Dalyan olarak sıralanırken, bu tatil cennetlerindeki 'turkuaz sahiller'e dikkat çekildi.
THE TIMES'İN ÖNERDİĞİ 'UYGUN' TATİL YERLERİ
- Tokyo, Japonya
- Jerez de la Frontera,İspanya
- Türkiye
- Lizbon, Portekiz
- Sri Lanka
- Gambiya
- Bali
- Belize
- Jamaika
- Bolivya
- Hong Kong, Çin
- Tallinn, Estonya
- Arnavutluk
- Brittany, Fransa
- Hoi An, Vietnam
- Hindistan
- Hoi An, Vietnam
- Hindistan
- Andorra
- Bamburgh, Birleşik Krallık
- Marakeş, Fas
- Kuzey Makedonya
- Mısır
- Mombasa, Kenya
- Cape Town, Güney Afrika