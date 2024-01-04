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    • 04 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:35

    The Times uygun fiyatlı tatil yerlerini seçti! Türkiye’den 3 sahil kenti listede

    Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Patronlar Dünyası

    İngiliz gazetesi The Times, uygun fiyatlı tatil yerleri listesini paylaştı. “2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu” sıralamasında 3 sahil kenti öne çıktı ve 'turkuaz sahiller'e dikkat çekildi.

    The Times uygun fiyatlı tatil yerlerini seçti! Türkiye’den 3 sahil kenti listede
    Bodrum, Dalyan, The Times

    İngiliz gazetesi The Times, internet sitesinde "2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu" liste hazırladı. Dünya çapındaki listeye Türkiye üçüncü sıradan girdi.

    Seyahat uzmanı Richard Mellor imzasını taşıyan bilgi ve tavsiyelerine de yer verilen listenin giriş yazısında, "Türkiye kelepir, Hindistan ciddi bir tasarruf sunuyor ve Gambiya'da paketler inanılmaz derecede ucuz" denildi. Haberde en hesaplı 23 tatil merkezi sıralandı.

    MARMARİS, BODRUM, DALYAN

    Türkiye listenin üçüncü sırasında yer aldı. Türkiye tatili için ise Muğla'dan üç adres gösterildi. Yazıda bu adresler Marmaris, Bodrum ve Dalyan olarak sıralanırken, bu tatil cennetlerindeki 'turkuaz sahiller'e dikkat çekildi.

    THE TIMES'İN ÖNERDİĞİ 'UYGUN' TATİL YERLERİ

    1. Tokyo, Japonya
    2. Jerez de la Frontera,İspanya
    3. Türkiye
    4. Lizbon, Portekiz
    5. Sri Lanka
    6. Gambiya
    7. Bali
    8. Belize
    9. Jamaika
    10. Bolivya
    11. Hong Kong, Çin
    12. Tallinn, Estonya
    13. Arnavutluk
    14. Brittany, Fransa
    15. Hoi An, Vietnam
    16. Hindistan
    17. Hoi An, Vietnam
    18. Hindistan
    19. Andorra
    20. Bamburgh, Birleşik Krallık
    21. Marakeş, Fas
    22. Kuzey Makedonya
    23. Mısır
    24. Mombasa, Kenya
    25. Cape Town, Güney Afrika

    Haberler>Ekonomi>The Times uygun fiyatlı tatil yerlerini seçti! Türkiye’den 3 sahil kenti listede
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