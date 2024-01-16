16 Ocak 2024 22:58 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 23:02
THY bazı seferleri iptal etti: Vatandaşlara 'kontrol edin' uyarısı!
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle Almanya'ya yapılacak bazı seferleri karşılıklı iptal etti. Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türk Hava Yollarının (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
'UÇUŞLARINIZI KONTROL EDİN' UYARISI
THY tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.