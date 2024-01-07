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    • 07 Ocak 2024 10:37 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 10:40

    THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Türk Hava Yolları, Alaska Airlines'ın Boeing 737 Max 9 uçağında yaşanan sorunun ardından uçuş emniyeti için 5 adet Boeing 737 Max 9'un operasyondan çekti.

    THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti
    Türk Hava Yolları, Operasyon

    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Airlines'a ait bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurdu.

    Bu gelişmenin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

    TEDBİR AMAÇLI İNCELEME

    Olayın ardından THY bünyesindeki 5 Boeing 737 Max 9'un tedbir amaçlı incelenmesinin istendiğini söyleyen Üstün, bu uçakların ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekileceğini söyledi.

    Üstün, uçuş emniyetinin THY'nin en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

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    Haberler>Ekonomi>THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti
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    Türk Hava YollarıOperasyon
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