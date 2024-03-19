19 Mart 2024 18:23 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:24
THY'den sevindiren haber: 65 yaş üstü yolculara yüzde 25 indirim sağlanacak
Türk Hava Yolları (THY) sevindiren haberi duyurdu. THY yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzeri yolculara 8-16 Nisan tarihleri arasında yurt içi seyahatlerde yüzde 25 indirim sağlayacak.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türk Hava Yolları (THY) 65 yaş üstü yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.
65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULARA YÜZDE 25 İNDİRİM
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 65 yaş üstü yolcular 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek.
Yolcular, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından 65 yaş üstü seçeneğini seçmelerinin ardından girecekleri vatandaşlık numaraları ile indirimden faydalanabilecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr