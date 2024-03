Ticari Gayrimenkulde talep var arz çok az!

22 Mart 2024 16:25 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:27

Geçtiğimiz yıl konut sektöründe yaşanan daralmaya rağmen ticari gayrimenkul ve arsa satışlarının artmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Arsa ve ticari gayrimenkullerde dikkate değer artışların yaşandığına vurgu yapan Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “2023 yılında dolar yüzde 58, altın yüzde 78 değer artışı görürken, arsa değerlemelerinde yüzde 200 artış yaşandı. Bunun yanı sıra yine ofis ve dükkanlarda da aynı oranda artış yaşandığını gördük. Bu sebeple risk almak istemeyen yatırımcı ticari gayrimenkullere yöneldi” diye konuştu. Güvenli liman olarak değerlendirdiği ticari gayrimenkullerde talebin yoğun olduğuna da vurgu yapan Ali Emre Bilgiç, “Yüksek kira gelirleri, yeni yapı stoğu ve arzın az olmasından dolayı değerlenme oranlarının yüksekliği yatırımcılarımızı ticari gayrimenkule yöneltiyor. Konutta olduğu gibi ticari gayrimenkullerde arz fazlası yok, talep çok” diye konuştu.

“Fiyatlarda düşüş beklemiyorum!”

TUİK verilerine göre İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,13 arttı, işçilik endeksi %41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,29 arttı, işçilik endeksi %103,46 arttı. Bu artışlar yaşanırken gayrimenkul fiyatlarında herhangi bir düşüş öngörmediğini belirten Ali Emre Bilgiç, “Bu artışlar sadece ülkemize özgü değil. Dünyanın her yerinde gayrimenkul sektöründe fiyatların düşeceği algısı var. Amerika, Almanya her ülkede bu tartışma yaşanıyor. Şu anda Amerika'da bir metrekare bir gayrimenkulün üretim maliyeti 3500 dolar civarında. Yani 100 metrekare bir daire 350 bin dolara üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla inşaat şirketlerinin inşaat yapma motivasyonu Türkiye'de de, Avrupa'da da azalmış durumda. Arzın olmadığı, talebin de hep canlı kalmak zorunda olduğu bir yerde fiyatların düşmesini beklemiyorum. Bu sebeple her gün gayrimenkul yatırımı için en doğru gün” diye konuştu.



Yabancı yatırımcılar “Bekle ve Gör” modunda!

İnşaat sektörünün can simidi olarak gördüğü yabancı yatırımcılarda yüzde 48 oranında bir azalma görüldü. Bu beklentiyle proje üreten markaların sıkıntı yaşadıklarını belirten Ali Emre Bilgiç, “Türkiye’de üretim yapıp, satışlarda gözümüzü yurt dışına çevirirsek, herhangi bir olumsuzlukta bu yaşanabilir. Yabancı yatırımcılar şu anda bekle ve gör modunda. Tekrar o pazarın da hareketlenmesini bekliyorum ancak bu beklentiyle iş yapan firmaların ciddi sıkıntıda olacaklarını söyleyebilirim. Türk yatırımcısı inşaat sektörünü kalkındırabilecek güçte. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin tümünde gayrimenkul piyasası çalkantılı bir dönemden geçiyor. Yatırımcıların beklentilerini karşılayacak projeler tasarlamak, yatırımlarının avantaja dönüşeceği fonksiyonlar eklemek, Türk ekonomisini canlandıracak hamleler yapmak, sektörü bu kısır döngüden kurtaracaktır.” diye konuştu. 2025 yılında inşaat sektörünün tekrar eski günlerine döneceğini beklediğini belirten Bilgiç, “Enflasyonun bu yıl içerisinde düşüş trendine gireceğini ve 2025 yılında eski günlerimize döneceğimizi düşünüyorum.” dedi.