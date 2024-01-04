Tiryakileri üzen haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi 

04 Ocak 2024 22:21 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 22:24

2024'e adım atmamız ile birlikte zam furyası da peşi sıra geldi. Türün ürünlerine gelen zammlar ise tiryakileri üzecek cinsten. Vatandaşlar "2024'te en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna cevap ararken yeni listeler ise tek tek açıklandı.

BAT grubuna gelen zam ile birlikte yeni liste güncellendi. Yeni fiyat listesi yarından itibaren geçerli olacak.

Tiryakileri üzen haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X plartformundan "Bat sigara gurubuna da #ZamGeldi" diyerek paylaştı.

BAT grubuna ait sigaralarda en ucuz paket 52 TL olurkenen pahalısı ise 65 TL olarak güncellendi. Böylelikler grubun sigaralarına 2-3 TL arası zam yansıtılmış oldu.

Son güncenlemeden sonra zamlı sigara fiyatları şu şekilde: