Tiryakilerin keyfi kaçacak! Sigaraya zam geldi 

03 Nisan 2024 20:25 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:26

Türkiye TEKEL Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de sigara fiyatlarına 9 TL tutarında zam yapıldığını söyledi.

Aybaş, bu zammın "memlekete hayırlı olsun" şeklindeki ifadesiyle, sigara fiyatlarındaki artışın devam edeceğine işaret etti. Aybaş zammın hangi sigara grubuna geldiğini ise açıklamadı.

SEÇİMDEN ÖNCE DUYURMUŞTU!

Seçimden önce sigaraya 10 TL'lik bir zammın gelmesini beklediğini söyleyen Aybaş, bu fiyat güncellemesinin 1-10 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.

Aybaş paylaşımında "Fısıltı 10 TL zam! Sigara zammı konuşuluyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar" ifadelerine yer vermişti.