TL mevduat enflasyona ezildi, en fazla kazandıran yatırım belli oldu

04 Nisan 2024 09:45 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:50

Ekonomi yönetimi değerli TL hamleleri ile yatırımcılar mevduata yönlendirmeye çalışıyor. Buna rağmen yatırımcının mevduata yeteri kadar güvenmemesi ve TL mevduatın cazip seviyeye çıkmamasıyla TL mevduat getirileri enflasyona ezildi.

ENFLASYONA GÖRE KAYIP YAŞADI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre, Türk Lirası enflasyon karşısında yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,06’lık bir kayıp yaşadı. TL mevduatların getirisi enflasyonun altında kaldığı görülüyor.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Dünya Gazetesi’nden Birol Bozkurt’un haberine göre, Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre 5 Ocak’ta 3 aylık ortalama TL mevduat faizleri yüzde 51,29 seviyesinde bulunuyordu. Mevduat faizleri yıllık olarak belirleniyor ancak aylık yansıması belirlenen faizin 12’ye bölünmesiyle elde ediliyor.

Yani bu hesaba göre 3 aylık faizin getirisi yüzde 12,82’de kalıyor. Tabii bu vergi düşülmeden önceki brüt getiri oran, vergi düşüldüğünde getiri daha da aşağı düşüyor.

Örneğin 5 Ocak’ta 1 milyon TL’sini yüzde 51,29 faizle 3 aylık TL mevduat hesabına yatıran kişi 3 ayın sonunda brüt 128 bin 200 TL getiri elde etmiş oluyor. 5 Ocak’ta yüzde 51,29 düzeyinde olan 3 aylık ortalama TL mevduat faizleri 22 Mart haftasında yüzde 59,52’ye kadar yükselmiş durumda.

YATIRIMCI İLGİ GÖSTERMEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 5 Ocak haftasında TL 8 trilyon 673 milyar TL olan mevduat hacmi, 22 Mart haftasında sadece yüzde 0,72 artış göstererek 8 trilyon 736 milyar TL’ye yükseldi.

Yine de çok büyük bir yatırımcı grubunun enflasyon karşısında tasarruflarını koruyamadığı sonucu ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde TL mevduatı daha cazip hale getirecek adımların atılması beklenebilir.

BORSADA YÜZDE 20 KAZANÇ

Öte yandan özellikle halka arzlarla geniş bir yatırımcı kitlesi elde eden borsa yüzde 20 seviyelerinde bir getiri sağladı. Hisseden hisseye değişmekle beraber 1 milyon lirasını Borsa İstanbul’da değerlendiren bir yatırımcı BIST 100 Endeksinin ortalama artış oranlarıyla 200 bin lira gibi bir getiri elde etti.

GRAMDA REKOR DEVAM

Seçimden önce özellikle küçük yatırımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği gram altında da benzer bir tablo var. Yılbaşından bu yana yüzde 19 civarında bir getiri sağlayan gram altın yatırımcısı 1 milyon TL’sini 190 bin TL civarında artırmayı başardı.

Yine gram altın yatırımcısı da tasarrufunu enflasyona karşı korumayı başarmış gibi görünüyor.

YILIN EN FAZLA KAZANDIRANI BİTCOİN

Yılın ilk çeyreğinin getiri şampiyonu kripto paralar oldu. 5 Ocak’ta 43 bin 600 dolar civarında olan Bitcoin, dün 66 bin 170 dolar civarından işlem görüyordu.

Yani bu 3 aylık dönemde Bitcoin’de getiri oranı yüzde 51,69 olarak gerçekleşirken yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olmayı da başardığı görülüyor.

Yani kaba bir hesapla 1 milyon TL’sini 5 Ocak’ta Bitcoin’e yatıran bir yatırımcı şuanda 500 bin TL’den fazla bir getiri elde etmiş durumda.