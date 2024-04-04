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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:13

TL'nin reel değeri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi, Mart 2024'te TÜFE bazında 0,49 puan azalarak 58,02'ye düştü.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
TL&#039;nin reel değeri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel efektif döviz kuru verilerini yayımladı.

DÜŞÜŞ YAŞANDI

Geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,49 puan düşüşle 58,02 oldu. Endeks, Şubat 2024'te 58,51 düzeyindeydi.

Yİ-ÜFE BAZINDA DEĞERİ BELLİ OLDU

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,22 puan azalışla 89,44'den 88,22'ye indi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,69 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,31 puan azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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